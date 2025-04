Menino com apenas 11 anos morre após sentir dor peito

Kayan Ícaro Menezes de Jesus, de 11 anos, jogava bola com os amigos em frente à sua casa, em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), momentos antes de sentir "uma dor forte no peito". O mal estar ocasionou o óbito da criança na última quarta-feira (2).

"Ele falou aos amiguinhos que estava sentindo o coração fraco, que ia beber água na casa da vó e voltava para brincar. Quando ia beber água, ele abaixou de dor e pediu ajuda/socorro baixo", contou a mãe do garoto, Niely Menezes.