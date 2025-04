Menina de 13 anos brutalmente assassinada por idoso

Um homem de 67 anos foi detido neste sábado (5) sob suspeita de esfaquear e matar Ana Beatriz do Nascimento Feitosa, de 13 anos, em Aldeias Altas (MA). Francisco Lopes da Silva foi preso em flagrante na tarde do mesmo dia em Codó, cidade vizinha, após investigações da Polícia Civil apontarem seu envolvimento no crime.

De acordo com as primeiras informações, o idoso teria perseguido a adolescente com interesse em estabelecer um relacionamento. A polícia não descarta que a motivação do assassinato esteja ligada à rejeição da vítima. O crime ocorreu pela manhã, em via pública, e chocou moradores da região.