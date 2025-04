Saud, ex-prefeito de Campos e mais 3 viram réus por improbidade

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O ex-prefeito de Taubaté José Saud (PP) virou réu em uma ação de improbidade administrativa em que o Ministério Público aponta supostas irregularidades no convênio de 2021 que visava enviar pacientes com Covid-19 para Campos do Jordão.

O MP pede que Saud, Peloggia, Velasco e Padovan sejam condenados à perda da função pública, à suspensão dos direitos políticos por até 12 anos, ao pagamento de multa equivalente ao valor do dano e que também sejam obrigados a restituir o valor do contrato. Com relação ao Instituto Gênnesis, que tem sede em Goiás, a Promotoria pede que a entidade perca o valor recebido e que fique proibida de firmar contratos com órgãos públicos por até cinco anos.

Ao aceitar a denúncia, a juíza Marcia Beringhs Domingues de Castro, da Vara da Fazenda Pública de Taubaté, determinou a averbação premonitória sobre os imóveis e veículos dos réus - nesse caso, a informação da existência do processo judicial passa a constar nas matrículas dos bens dos acusados, que podem ser utilizados posteriormente caso a sentença determine reparação de eventuais danos causados aos cofres públicos.

Denúncia.

Em 2021, a Prefeitura de Taubaté firmou um convênio para enviar pacientes com Covid-19 para o Complexo Municipal de Saúde de Campos do Jordão. O convênio, que vigorou por três meses, entre julho e outubro, custou R$ 10,469 milhões nesse período, sendo R$ 5,13 milhões para Taubaté, R$ 2,617 milhões para a Prefeitura de Campos do Jordão e R$ 2,722 milhões para o governo estadual.