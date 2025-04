Homem tortura ex e a obriga a comer larva de mosca

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo o boletim de ocorrência, o agressor chegou em casa alterado e exigiu dinheiro para pagar a pensão do filho, fruto de um relacionamento anterior. Ao se recusar, a mulher foi atacada. “Ele me bateu sem piedade. Quando acordei do desmaio, estava sob a chuva, no frio, e depois trancada em casa”, relatou a vítima à polícia.

Após ser trancada e ter o celular confiscado, a mulher simulou estar dormindo e, aproveitando um descuido do companheiro, recuperou o aparelho e as chaves. Ela ligou para a irmã, que acionou a Polícia Militar. Enquanto aguardava socorro, escondeu-se em um matagal próximo.

Ao perceber a chegada dos policiais, o homem fugiu em um carro azul, que segue sem localização. A vítima foi levada a um hospital, recebeu alta e está sob proteção na casa da mãe. O caso será investigado pela Polícia Civil.