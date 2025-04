Trocou a filha por um macaco e foi para a cadeia

Outra pessoa da família me imobilizava no chão durante os ataques”, detalhou a vítima, que não teve a identidade revelada. As marcas das agressões foram documentadas pelas autoridades.

Brenda, que já recebeu elogios por seu trabalho com crianças vulneráveis, mantinha uma propriedade com animais exóticos — fato que chamou atenção durante as buscas.

“A combinação de adoções em massa e a posse de espécies incomuns levantou suspeitas anteriores, mas nada havia sido comprovado até agora”, explicou um investigador sob anonimato.