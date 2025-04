jovem é decapitado após acidente na estrada

O impacto do choque foi tão intenso que resultou na decapitação da vítima, que seguia para participar de uma competição de motos na cidade.

Um motociclista natural de Jaguaretama (CE) morreu de forma trágica após colidir violentamente na rodovia CE-371, próximo à ponte do Pedro Gomes, em Morada Nova (CE), no domingo (6).

Segundo relatos, populares que passavam pelo local encontraram a cena chocante e acionaram a Polícia Militar e a Perícia Forense. As equipes isolaram a área para iniciar os procedimentos de investigação e remoção do corpo. A identidade do jovem não foi divulgada oficialmente, aguardando a comunicação formal aos familiares.

O motociclista viajava em direção a Morada Nova quando o acidente ocorreu. Testemunhas não presenciaram o momento exato da colisão, mas relataram à polícia que o estado da via e possíveis excessos de velocidade estão entre as hipóteses analisadas. Autoridades reforçaram a necessidade de perícia técnica para detalhar as causas.

A Polícia Civil assumiu as investigações para apurar circunstâncias do acidente. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da região. Familiares da vítima foram localizados e aguardam liberação do laudo forense.