Idoso mostra órgão genital para colega e vai para a cadeia

Um homem de 64 anos foi preso nesta segunda-feira (7) no Bairro Santo Antônio, região Centro-Sul de Belo Horizonte, acusado de assédio sexual contra uma colega de trabalho de 26 anos.

O caso ocorreu dentro de um prédio comercial, onde ambos trabalham. A vítima registrou o momento em vídeo e entregou as imagens à Polícia Militar.