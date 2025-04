DJ coloca fotos íntimas da ex na internet, faz ameaça e é preso

Um DJ e produtor musical foi preso pela 20ª Delegacia de Polícia (Vila Isabel), no Rio de Janeiro, acusado de perseguir, ameaçar e expor fotos íntimas da ex-namorada nas redes sociais. A vítima já possuía medida protetiva contra ele, mas ele continuou com as agressões.

Segundo a polícia, o homem publicou imagens distorcidas da ex-namorada nua em suas redes e criou um site com fotos e vídeos privados dela.