Mãe deixa 5 filhos sozinhos em casa e vai curtir a vida no balada

Uma mãe deixou os seus cinco filhos pequenos sozinhos em casa e foi para uma balada na noite do último domingo (6), em Santa Rita do Pardo (MS). Ela foi presa.

Após denúncia, a polícia foi à casa da família e encontrou os filhos da mulher sozinhos: um adolescente de 12 anos, uma criança de 10 anos, duas gêmeas de 6 anos e uma bebê de um ano e três meses. Trancada, a casa não tinha nenhum adulto.