Médica de 33 anos morre baleada no próprio carro

A oftalmologista Paula Sandri Frantz, de 33 anos, foi morta a tiros dentro de sua caminhonete nesta segunda-feira (7), em Itajubá (MG).

Dois suspeitos — um homem de 26 anos e um adolescente de 16, moradores de Campo Grande (MS) — foram presos e confessaram a autoria do crime.