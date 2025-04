Mulher sofre grave acidente de ônibus, sobrevive e dá à luz

A mulher foi levada ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), onde deu à luz. O recém-nascido foi encaminhado para a unidade neonatal, e a mãe, com ferimentos leves, segue em observação no local.

Uma gestante sobrevivente do acidente que tombou um ônibus e matou 11 pessoas no Triângulo Mineiro entrou em trabalho de parto após a colisão, na madrugada desta terça-feira (8).

O ônibus da viação Real Expresso, que saiu de Anápolis (GO) com destino a São Paulo (SP), transportava 54 pessoas. Após o motorista perder o controle na altura do canteiro central entre as rodovias MG-423 e MG-413, o veículo capotou na alça de acesso. Passageiros foram ejetados ou ficaram presos nas ferragens.

Das 43 pessoas que sobreviveram, 18 foram socorridas com ferimentos graves, enquanto outras 18 tiveram lesões leves ou recusaram atendimento. O motorista, que também sobreviveu, passou por avaliação médica. O resgate mobilizou Polícia Civil, Bombeiros de Araguari, Tupaciguara e Uberlândia, além do SAMU e da PM.

Em nota, a Real Expresso lamentou o ocorrido e informou que enviou equipes para auxiliar as vítimas. As causas do acidente seguem sob investigação.