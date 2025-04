'Deus a receba': o adeus à Dona Maria, morta aos 88 anos no Vale

Morreu no último domingo, 6 de abril, aos 88 anos, a senhora Maria Apparecida de Andrade Siqueira, moradora de Jacareí. Nascida em 11 de maio de 1936, ela deixa familiares e amigos que agora prestam suas últimas homenagens.

O velório foi realizado na segunda-feira (7), na Avenida Siqueira Campos, no Centro de Jacareí. Após a cerimônia de despedida, Maria foi sepultada na cidade.