Biólogo é morto e crianças encontram cabeça dentro de uma mala

O corpo do biólogo Alessandro Coatti, de 42 anos, foi encontrado desmembrado dentro de uma mala por crianças no bairro Santa Marta, na Colômbia. Apenas a cabeça, mãos e pés da vítima foram localizados. Equipes policiais seguem em busca das demais partes do corpo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Coatti, ex-membro da Royal Society of Biology (RSB), estava desaparecido desde 4 de abril. O prefeito Carlos Pinedo Cuello ofereceu uma recompensa de R$ 64 mil por informações que ajudem a identificar e prender os responsáveis pelo crime.