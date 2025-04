Ganhador do Vale já resgatou prêmio de R$ 59,7 milhões da Mega

O apostador da cidade de Cruzeiro, no Vale do Paraíba, que acertou sozinho as seis dezenas do concurso 2.849 da Mega-Sena, já compareceu à Caixa Econômica Federal para retirar seu prêmio milionário. O valor total da bolada é de R$ 59.714.933,41.

A retirada foi feita nesta terça-feira (8), segundo confirmação do banco. Por questões de segurança, não foram divulgados dados sobre a identidade do ganhador.