Abusou da esposa, a culpou por falta de dinheiro e acabou preso

Um homem de 45 anos foi detido pela Polícia Civil em Carambeí, nos Campos Gerais do Paraná, acusado de agredir fisicamente, praticar violência sexual e manter a esposa, de 35 anos, em cárcere privado.

O caso, investigado como tentativa de feminicídio, inclui também lesão corporal e coação após a venda forçada do imóvel do casal.