Adolescente de 14 anos esfaqueia colega de 15 em escola militar

De acordo com informações apuradas, o autor do ataque seria vítima de bullying por parte do estudante agredido, incluindo chacotas, perturbações e agressões verbais. Cansado das ofensas, o jovem de 14 anos teria levado uma faca para a escola e desferido uma facada nas costas do colega.

A vítima foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada ao Hospital Regional de Brazlândia.

Segundo as autoridades, ela não corre risco de vida. O autor do ataque foi levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente, em Taguatinga, e as famílias de ambos os estudantes foram chamadas para prestar depoimento.

A Polícia Militar do DF afirmou que o incidente teria sido motivado por um desentendimento antigo entre os dois alunos. A Secretaria de Educação do Distrito Federal emitiu uma nota confirmando o caso e informando que o desentendimento foi controlado pelos servidores da escola, com apoio do Batalhão de Policiamento Escolar. A pasta também destacou que está promovendo ações para reestabelecer o bem-estar da comunidade escolar, incluindo medidas de apoio psicossocial.