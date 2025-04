Exportação cai 9% na RMVale no ano; com aviões, São José tem alta

As exportações do Vale do Paraíba caíram 9% no primeiro trimestre de 2025 comparado ao mesmo período do ano passado. O montante exportado pelas empresas da região foi de US$ 2,068 bilhões neste ano e de US$ 2,272 bilhões no ano passado, de janeiro a março, uma diferença de US$ 203,5 milhões.

Por outro lado, as importações da região cresceram 6,44% no ano, com US$ 2,025 bilhões contra US$ 1,902 bilhão no ano passado, no primeiro trimestre, uma diferença de US$ 122,5 milhões a mais em compras no exterior.