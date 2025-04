Mãe e padrasto são presos por abusar de jovem desde os 12 anos

Quando a vítima atingiu a maioridade, o investigado, que vigiava constantemente os seus passos, inclusive seus e-mails e aparelhos celulares, passou a exigir dela que com ele se relacionasse sexualmente ao menos duas vezes por semana em troca de deixá-la trabalhar e namorar.

A jovem engravidou e teve uma menina, atualmente com 8 meses de vida, a qual, por exigência do autor, devia permanecer sobre a cama durante os atos sexuais praticados pelo investigado com a mãe dela. Foi solicitada a realização de teste de paternidade em relação à criança, e a investigação ainda aguarda a conclusão da perícia.

Com base nas informações apuradas e no risco de que os crimes continuassem, a polícia pediu a prisão da mãe e do padrasto. A Justiça autorizou e os dois foram presos.