‘Harmonização facial’ em santa revolta fiéis cristãos em igreja

Fiéis católicos expressaram indignação após a imagem de Nossa Senhora das Dores, esculpida no século 18 e exposta na Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Pirenópolis (GO), ter passado por uma intervenção que modificou radicalmente suas características originais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Conhecida por representar o momento em que Maria, mãe de Jesus, assiste à crucificação do filho, a peça histórica teve removidas lágrimas de sangue e expressões dramáticas que marcavam sua representação original.