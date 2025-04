Maria Luiza é morta pelo namorado com uma facada no pescoço

A jovem Maria Luiza Fonseca Costa, de 27 anos, foi morta pelo próprio namorado com uma facada no pescoço. O crime aconteceu em Pedro Leopoldo (MG), na madrugada do último sábado (5). Antes do crime, o casal tinha ido a um bar e teria discutido.

O corpo de Maria Luiza foi encontrado pela irmã, que vivia no mesmo lote do casal. O autor do crime, de 26 anos, fugiu.