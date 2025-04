Feirante, músico e corintiano: quem era Gleisson, morto no Vale

A Polícia Civil identificou como Gleisson Campos Andrade, de 27 anos, o homem que morreu assassinado com disparos de arma de fogo dentro de um carro na rua onde morava, no bairro Terra dos Ipês 1, em Pindamonhangaba, na noite de segunda-feira (7).

De acordo com o depoimento de familiares, Gleisson trabalhava com os pais em feira livre de Pindamonhangaba e também atuava como músico de pagode profissionalmente. Ele também era membro de torcida organizada do Corinthians no Vale do Paraíba, que divulgou uma nota lamentando a morte do torcedor.