Adeus, família: mãe e três filhos morrem em trágico acidente

Após a tragédia, a dor da despedida.

Essa foi a marca do adeus à mãe e três filhos, mortos em um grave acidente quando voltavam para casa, na noite de domingo (6). O caso aconteceu entre as cidades de Campo Grande e Sidrolândia, onde a família vivia, no estado do Mato Grosso do Sul.

Drielle Leite Lopes morreu no acidente, ao lado dos filhos Helena e João Lúcio, com faixa de idade de 10 anos, e José Augusto, de apenas três meses. O marido e o filho mais velho sobreviveram.