Homem de 29 anos sofre parada cardíaca e morre na rua em São José

Um homem de 29 anos morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória na zona sul de São José dos Campos. Ele estava em frente de uma adega no Campo dos Alemães quando passou mal e veio a óbito, na manhã desta terça-feira (8), por volta de 7h30. O incidente aconteceu na rua Malvina Barbosa de Araújo. A vítima foi identificada como Matheus Felipe dos Santos Martins.

Uma viatura da Polícia Militar passava pelo local e foi chamada por populares. Os policiais solicitaram a equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ao chegar ao local, os socorristas encontraram Matheus em parada cardiorrespiratória.