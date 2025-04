EDP vai investir R$ 3 milhões em hospitais e iluminação na região

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Principal distribuidora de energia elétrica do Vale do Paraíba, a EDP vai investir cerca de R$ 3 milhões em quatro projetos selecionados na Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética, iniciativa que tem como objetivo promover o uso eficiente e sustentável da energia elétrica.

Os projetos selecionados estão presentes em sete municípios da área de concessão da EDP no Estado de São Paulo: Taubaté, Aparecida, Lorena e São Sebastião, na região, e Poá e Guararema, do Alto Tietê.

Em Taubaté, Aparecida e Lorena, unidades da Santa Casa e de saúde serão beneficiadas com instalação de sistemas fotovoltaicos, troca de 18 refletores e de mais de 200 luminárias. O investimento total nas três cidades é de aproximadamente R$ 2,5 milhões.

São Sebastião será beneficiada com a substituição de luminárias de iluminação pública por modelos LED. Serão 531 unidades na cidade do Litoral Norte. O investimento é de R$ 500 mil para a implantação do sistema no município.