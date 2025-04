Suspeito de roubo, cantor de pagode é preso por subornar PM; VEJA

O cantor de pagode Daniel Lopes, de 34 anos, conhecido como ‘Danielzinho Cantor’ ou ‘Danielzinho do Pagode’, foi preso no bairro Cidade Nova, na região nordeste de Belo Horizonte (MG), durante a noite de segunda-feira (7).

Lopes, que tem cerca de 17 mil seguidores nas redes sociais, é apontado como autor de pelo menos dois assaltos à mão armada no final de 2024. De acordo com policiais do batalhão da Rotam, o homem roubou um carro modelo Fiat Picape em novembro. No veículo havia materiais para aquários.