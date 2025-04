Churrasco entre amigos termina em tiroteio e morte

Um churrasco entre amigos terminou em morte.

O que era para ser um encontro de confraternização, com carne e cerveja, acabou em tiros e assassinato.

Após um desentendimento, José Maletz, de 49 anos, foi morto com tiros e outro homem ficou ferido na mão. O caso aconteceu no último domingo (6), em Campos Gerais do Paraná.