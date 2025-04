VÍDEO: Empresa recria lobo-terrível extinto há 10 mil anos

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A espécie, originária da América do Norte, possui registros que superam os 250 mil anos, conforme artigo publicado na revista Time. Não se sabe ainda se essa ‘desextinção’ representa um avanço definitivo na reintrodução de espécies extintas. O artigo que detalha a pesquisa ainda não passou por revisão por pares ou publicação em revistas científicas.

De acordo com a revista “Time”, o que a Colossal conseguiu não foi a recriação total do DNA do lobo-terrível (Aenocyon dirus), mas sim uma edição genética do DNA de lobos modernos, com modificações em cerca de 20 regiões do genoma para adquirir características da espécie extinta.

Para trazer de volta a espécie, a Colossal utilizou edições genéticas derivadas do genoma do lobo-terrível, reconstruindo-o a partir de DNA antigo encontrado em fósseis de 11,5 mil a 72 mil anos.