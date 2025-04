Homem mostra pênis para crianças e é espancado até a morte

Um homem foi espancado até a morte após mostrar o pênis para crianças em um campo de futebol. O caso aconteceu em Curitiba (PR), na última quinta-feira (3).

O corpo do homem, de 35 anos, foi encontrado em um córrego entre os bairros Guaíra e Parolin.