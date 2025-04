Ladrão é preso fugindo pelo telhado após furtar bar no Vale

Um assaltante foi preso em Guaratinguetá, pela Polícia Militar, enquanto tentava fugir pelo telhado de um comércio após furtar um bar na cidade. O crime aconteceu na noite de segunda-feira (7).

Policiais militares receberam informação de furto em andamento em estabelecimento comercial e, após vistoria interna e externa no bar, visualizaram o autor fugindo pelo telhado de outro comércio.