URGENTE: Francine é achada viva em SJC após fugir com namorado

É o fim do pesadelo.

Após um mês desaparecida, a adolescente Francine Karoline, de apenas 14 anos, foi encontrada com vida nesta terça-feira (8) em São José dos Campos. A jovem havia fugido de casa para ficar com o namorado, depois da família dizer que era contra esse relacionamento.

