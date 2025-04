Casal é preso pela PM vendendo drogas em casa abandonada no Vale

Um homem e uma mulher foram presos pela Polícia Militar vendendo drogas em uma casa abandonada em Pindamonhangaba. A prisão aconteceu na noite de segunda-feira (7), em residência no bairro Crispim.

Com marcas arroxeadas pelo corpo, a mulher detida disse que está grávida do homem que foi preso. Familiares dela disseram à polícia que ela sofre agressão por parte dele, mas a mulher não confirmou.