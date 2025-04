PM apreende máquinas caça-níqueis em bar na região central de SJC

Durante ‘Operação Impacto Letalidade’ em São José dos Campos, a Polícia Militar apreendeu três máquinas caça-níqueis dentro de um bar na região central da cidade. A fiscalização aconteceu no final da noite de segunda-feira (7), na avenida Juscelino Kubitschek, no bairro Monte Castelo.

Policiais militares do 1º BMP/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizaram a vistoria em um bar. Os indivíduos que estavam no interior do estabelecimento foram abordados e nada ilícito foi encontrado com eles.