Ladrão quebra vidraça de shopping no Vale e furta perfume e roupa

Um assaltante quebrou a vidraça de uma loja em shopping de Guaratinguetá para furtar perfumes e roupas do local. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (8). O ladrão foi preso pela Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem de 39 anos já vinha sendo monitorado pela segurança do Buriti Shopping por cometer furtos no local. Três registros policiais já tinham sido feitos sobre o assunto.