Músico é morto a tiros dentro de carro na rua de sua casa no Vale

Um homem de 27 anos foi assassinado com disparos de arma de fogo dentro de um carro na rua onde morava, no bairro Terra dos Ipês 1, em Pindamonhangaba, na noite de segunda-feira (7).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Identificado como Gleisson Campos Andrade, ele foi encontrado morto no banco do motorista de um Fiat Palio vermelho, por volta das 23h29, na rua Allan Kardec, via sem saída localizada no distrito de Moreira César.