Motorista de Uber e jovem de 16 anos sofrem emboscada no Vale

O motorista de um carro de transporte por aplicativo (Uber) de 29 anos e uma passageira de 16 anos sofreram uma tentativa de homicídio no Vale do Paraíba, no final da noite de segunda-feira (7). A emboscada aconteceu em Lorena. A adolescente foi ferida durante disparos de arma de fogo e socorrida à Santa Casa da cidade.

Os autores do crime ainda não foram identificados e o caso segue em investigação pela Polícia Civil de Lorena, onde foi registrado como tentativa de homicídio.