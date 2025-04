'Tarado' foge pelado após invadir casa e tentar estuprar jovem

Uma câmera de vigilância flagrou um criminoso correndo pelado pelas ruas após tentar estuprar uma mulher na noite do último sábado (5). O caso, ocorrido no Mato Grosso, viralizou nas redes sociais.

Segundo o depoimento da vítima, uma jovem de 19 anos, o 'tarado' invadiu a casa dela, na cidade de Rondonópolis, por volta das 20h. Já sem roupas, o homem pulou a janela do quarto da jovem e lutou com ela, tentando asfixiá-la.