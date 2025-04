VALE: Dois são presos por sequestrar motorista para roubar carga

Dois homens foram presos pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Jacareí depois de tentarem roubar uma carga avaliada em R$ 157 mil na noite de segunda-feira (7). Um homem de 24 anos, que transportava a carga, foi resgatado com vida.

À Polícia Civil, a vítima informou que estava em Guarulhos (SP) quando dois homens armados anunciaram o assalto, por volta das 21h.