VÍDEO: ‘Novo Cangaço’ fecha cidade, explode agência e atira na PM

Um roubo a banco no estilo ‘Novo Cangaço’ foi registrado na madrugada desta terça-feira (8) em Guaxupé, no sul de Minas Gerais. Bandidos fortemente armados fecharam a cidade, explodiram uma agência da Caixa Econômica Federal e atiraram de fuzil contra a sede da Polícia Militar no município.

Houve troca de tiros entre policiais e bandidos, que espalharam “miguelitos” (objetos perfurantes) na cidade para furar pneus e impedir a perseguição policial. Pelas redes sociais, moradores entraram em pânico.