VÍDEO: Homem de 27 anos é executado a tiros na porta de adega

Um homem foi morto a tiros no bairro Vista Alegre, na região oeste de Belo Horizonte (MG), na noite de segunda-feira (7). Ele foi identificado como Lucas Vinícius Pereira, de 27 anos.

Segundo a polícia, a vítima estava com um primo e um amigo na porta de uma adega na avenida Capim Branco, quando dois homens em uma moto pararam e, ainda de capacetes, atiraram diversas vezes contra Lucas, que morreu no local. Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação dos criminosos.