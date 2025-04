Vale da Sorte: Mega-Sena já pagou R$ 157 milhões na região

Apostadores da Mega-Sena no Vale do Paraíba já embolsaram R$ 157 milhões da Caixa Econômica Federal por terem acertado as seis dezenas do sorteio, segundo levantamento do setor de Loterias do banco estatal.

Em toda a história do prêmio, que começa em março de 1996, 10 bilhetes premiados da Mega-Sena saíram em sete cidades da região, todos com as seis dezenas completas.