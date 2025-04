Adolescentes ameaçam e mantêm vítima em carro para extorquir

Dois adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar após manter uma vítima em cárcere privado dentro de um veículo. Sob ameaça com um revólver, os jovens tentaram extorquir dinheiro da vítima.

O caso aconteceu no bairro Cocanha, em Caraguatatuba, na madrugada desta terça-feira (8). Após o crime, os adolescentes abandonaram a vítima no bairro Getuba.