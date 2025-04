Bebê de 3 meses morre por asfixia após aspirar leite materno

Uma bebê de três meses morreu por asfixia causada pela aspiração de leite materno em Sorriso (MT), segundo laudo do IML (Instituto Médico Legal) divulgado nesta semana. O óbito foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros no domingo (6), após a mãe acionar os socorros.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A mãe relatou que a criança caiu de uma rede no sábado (5), mas não chorou após a queda. Por isso, não buscou atendimento médico imediato. No dia seguinte, percebeu que a bebê não reagia e acionou os bombeiros.