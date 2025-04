Agrediu as filhas, ameaçou genro com facão e acabou preso

Um homem de 45 anos foi preso no domingo (6) em Nova Mutum (MT) após agredir as filhas, ameaçar o genro com um facão e portar armas de fogo ilegais. O caso ocorreu no bairro Cidade Nova, onde a Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 22h30.

Segundo a PM, o suspeito chegou embriagado à residência das vítimas, que estavam nos fundos do imóvel. Armado com um facão, ele ameaçou matar todos presentes, citando também o uso de armas de fogo. Durante a discussão, atacou o genro e agrediu as filhas ao tentarem intervir. Uma das jovens foi socada no rosto e teve os cabelos arrancados.