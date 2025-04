VÍDEO: 'Chiquinha' da Carreta Furacão é agredida por passageira

Uma confusão inusitada envolvendo a personagem "Chiquinha" da carreta furacão de Santa Cruz de Minas (MG) foi registrada no último domingo (6). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a passageira agride a atriz caracterizada como a personagem do seriado "Chaves".

De acordo com relatos, o incidente começou quando a mulher desrespeitou as regras do passeio ao consumir bebida alcoólica dentro do veículo. Após ser orientada pelos funcionários a descartar a bebida, a passageira se recusou e, quando o veículo parou para que ela descesse, partiu para a agressão contra a personagem.