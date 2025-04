Técnico de futebol é preso após morte de menino de 13 anos

Mario Garcia Aquino, de 43 anos, foi formalmente acusado de assassinato nesta quarta-feira (24) pela morte de Oscar Omar Hernandez, 13, em Oxnard, na Califórnia (EUA). Familiares identificaram o acusado como treinador de futebol do adolescente.

Aquino já estava preso desde a última semana, após ser detido em um caso não relacionado de agressão sexual investigado em 2023 pelo Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles, segundo informações da emissora Eyewitness News. Durante interrogatório, o suspeito foi questionado sobre o desaparecimento de Oscar, cujo corpo foi encontrado dias depois em uma área rural.