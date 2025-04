Jovem morre em acidente dois dias antes de fazer 22 anos

Um acidente fatal na BR-282, em Vargem Bonita (SC), tirou a vida do motociclista Jorge Júnior Laureano, de 21 anos, no domingo (6). A vítima, que completaria 22 anos nesta terça-feira (8), morreu no local após a colisão com um caminhão por volta das 17h30.

Segundo relatos do caminhoneiro, de 27 anos, que não se feriu no acidente, a moto invadiu a pista contrária em uma curva. Apesar de tentar desviar, o motorista não conseguiu evitar o choque. O impacto foi violento, e a roda dianteira do caminhão passou sobre a cabeça do jovem.