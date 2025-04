Criança de 3 anos é amarrada como 'castigo' em creche

Um menino de três anos foi encontrado amarrado a uma cadeira com um lençol no Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Diego Marion, em Palmares Paulista (SP), na última sexta-feira (4).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O Conselho Tutelar local agiu após receber uma denúncia anônima e flagrou a criança sozinha em uma sala, enquanto outros alunos estavam no recreio.