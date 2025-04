Ônibus escolar atinge carro de frente e mata 4 da mesma família

Quatro pessoas da mesma família morreram em um acidente grave na BR-369, em Cambará (norte do Paraná), no domingo (6). As vítimas estavam em um Chevrolet Corsa que colidiu frontalmente com um ônibus escolar da Prefeitura de Nova Fátima por volta das 19h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Entre os mortos estão um homem de 47 anos, seus pais, de 81 e 82 anos, e uma criança de 7 anos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do Corsa tentou uma ultrapassagem quando perdeu o controle e atingiu o ônibus. Um caminhão que seguia atrás também foi envolvido na colisão.