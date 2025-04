Tentou roubar a casa, mas levou mordida do cachorro e tiro da PM

Um homem de 25 anos foi baleado ao tentar assaltar a residência de um sargento da Polícia Militar (PM) de 47 anos no bairro Jonas Veiga, região Leste de Belo Horizonte, na madrugada de domingo (6). O militar acionou a polícia após ouvir o latido insistente de seu cão da raça rottweiler e o barulho de telhas quebradas.

Ao investigar, o sargento flagrou o suspeito danificando a fiação do relógio de energia com uma faca. O policial se identificou e ordenou que ele se rendesse. O criminoso, porém, tentou fugir, mas foi alcançado pelo cão do morador.