Mulher é assassinada após buscar diploma de medicina

A vítima havia concluído o curso de medicina no país vizinho e retornado ao Amapá recentemente. No entanto, precisou voltar à Bolívia para retirar o diploma e participar da cerimônia de colação de grau. Jenife deixou dois filhos: um menino e uma menina.

Segundo a polícia boliviana, as lesões no corpo indicam que a morte foi provocada por terceiros. O caso é tratado como homicídio. O promotor Daniel Ortuño informou que o corpo foi encaminhado ao necrotério judicial para análise forense.

A perícia busca detalhar a causa do óbito, o método utilizado e o mecanismo das lesões. “O objetivo é esclarecer as circunstâncias exatas da morte”, afirmou Ortuño.

Amigos da brasileira destacaram sua dedicação aos estudos e à família. Não há informações sobre suspeitos ou motivações até o momento. A Polícia Civil do Amapá acompanha o caso em cooperação com as autoridades bolivianas.